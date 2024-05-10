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Eğitim Osmanlı’nın eşsiz yönetim sistemi Üsküdar’da konuşulacak
Eğitim

Osmanlı’nın eşsiz yönetim sistemi Üsküdar’da konuşulacak

Yeniakit Publisher
2024-05-10 11:05:00 -
Osmanlı’nın eşsiz yönetim sistemi Üsküdar’da konuşulacak

Dünya siyasi tarihinde derin izler bırakmış olan Osmanlı Devleti’nin adalete dayalı, insan merkezli yönetim anlayışı 11-12 Mayıs’ta Üsküdar’da masaya yatırılacak.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ‘Kuruluşunun 725. Yılında Osmanlı Yönetim Sistemi’ başlıklı konferansa ünlü isimler iştirak edecek. Mehmet Tosun’un organize edeceği konferansa Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Prof. Dr. Beşir Atalay’ın da katılması bekleniyor. Osmanlı soyundan gelen Harun Osmanoğlu, Nuran Osmanoğlu ve Osman Vasıf Efendi’nin yer alacağı programda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Hüseyin Algül, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. Tahsin Özcan, Prof. Dr. Nurettin Gemici, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Prof. Dr. Haşim Şahin konuşacak.  Programda Osmanlı hukuku, kuruluş ve yükseliş döneminde izlenen siyaset ele alınacak.

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Yorumlar

Abdullah

O kadar iyiydi ki ülkeler ilk fırsatta özgürlüklerini ilan ettiler osmanlıya karşı, bir sürü ülkenin kurtuluş savaşı osmanlıya karşı oldu. Bunları da yaz AKİT.

ZEKİ

gerçek müslümanın olmadığı yerde butür maaşçı proflar işin doğru devamın getremez bunlar halkı oyalama taktikleri olsa gerek
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