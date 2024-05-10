Osmanlı’nın eşsiz yönetim sistemi Üsküdar’da konuşulacak
Dünya siyasi tarihinde derin izler bırakmış olan Osmanlı Devleti’nin adalete dayalı, insan merkezli yönetim anlayışı 11-12 Mayıs’ta Üsküdar’da masaya yatırılacak.
Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ‘Kuruluşunun 725. Yılında Osmanlı Yönetim Sistemi’ başlıklı konferansa ünlü isimler iştirak edecek. Mehmet Tosun’un organize edeceği konferansa Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Prof. Dr. Beşir Atalay’ın da katılması bekleniyor. Osmanlı soyundan gelen Harun Osmanoğlu, Nuran Osmanoğlu ve Osman Vasıf Efendi’nin yer alacağı programda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Hüseyin Algül, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. Tahsin Özcan, Prof. Dr. Nurettin Gemici, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Prof. Dr. Haşim Şahin konuşacak. Programda Osmanlı hukuku, kuruluş ve yükseliş döneminde izlenen siyaset ele alınacak.
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