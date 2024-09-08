Osmanlı'dan günümüze Spil'in özgür bekçileri
Osmanlı döneminden bu yana Spil Milli Parkı'nda bulunan yılkı atlar görüntülendi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/osmanlidan-gunumuze-spilin-ozgur-bekcileri-92219
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Osmanlı döneminden bu yana Spil Milli Parkı'nda bulunan yılkı atlar görüntülendi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/osmanlidan-gunumuze-spilin-ozgur-bekcileri-92219
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