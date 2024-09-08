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Yaşam Osmanlı'dan günümüze Spil'in özgür bekçileri
Yaşam

Osmanlı'dan günümüze Spil'in özgür bekçileri

Yeniakit Publisher
2024-09-08 19:20:00 -
Osmanlı'dan günümüze Spil'in özgür bekçileri

Osmanlı döneminden bu yana Spil Milli Parkı'nda bulunan yılkı atlar görüntülendi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/osmanlidan-gunumuze-spilin-ozgur-bekcileri-92219

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