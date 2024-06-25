Osmanlı'da köpeklerini insan etiyle besleyen katilin kan donduran hikâyesi!

Osmanlı Dönemi’nde köpeklerini, öldürdüğü insanların etleriyle besleyen Hamza, bir süre Osmanlı Devleti’ne epey sorun yarattı.

Osmanlı Dönemi'nde birbirinden ilginç pek çok olay ve vaka var. Hiç şüphesiz bunlardan en ilgincine Sultan Murat döneminde rastlayabiliriz. Köpeklerini insan etiyle besleyen eşkiya Hamza…

Hazırsanız bu tuhaf adamın kim olduğuna ve hikâyesinden bildiğimiz kadarına daha yakından bakalım.

III. Murat’a, bir şikâyet mektubu gönderildi

Bolu Sancağı Beyi Behram’ın III. Murat’a gönderdiği mektupta; Haymana tayfasından Bali oğlu Hamza’nın, arkadaşı Pirî ile yollarının kesiştiği ve birçok suça alet oldukları yazıyordu.

Evler soymuşlar, Haymana Emini Osman’ın evini basarak katletmişler, Padişah tarafından yakalanmaları hakkında emirler gönderildiği hâlde suçlarına devam etmişler, devletin 10 yük akçesini ve eşyasını yağmalamşlar…

Hamza, onu şikâyet edenlerin peşine düşmüş

İstanbul’a giden eşkiya, onu devlete şikâyet eden üç kişiyi pusuya düşürmüş ve öldürmüş. Sonrasında ne mi yapmış? Büyük bir kazanda cesetlerini pişirdikten sonra köpeklere yedirmiş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha sonra, köpeklerini senelerce, öldürdüğü insanların etiyle beslediği de anlaşılmış. Sultan Murat, 13 Ekim 1592 tarihinde Ankara Beyi’ne ve Kadısına gönderdiği bir mektupla, Hamza’nın ve suç ortaklarının ne pahasına olursa olsun yakalanarak haklarından gelinmesini hükmetmiş.

Bu emir, başbakanlık arşivinde yer alıyor ancak sonrasında Hamza’ya ne olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Her ne olursa olsun, Osmanlı tarihinde en ilginç vakalardan biri olduğu kesin...