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Osmanlı torunu İngiliz Johnson İslam düşmanı çıktı!

İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen ve Osmanlı'nın son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunu olması sebebiyle "Osmanlı torunu" olarak anılan Boris Johnson'ın, geçmişte yazdığı bir makalede "Müslüman ülkeler İslam yüzünden batının gerisinde kaldı" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
Osmanlı torunu İngiliz Johnson İslam düşmanı çıktı!

İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu Boris Johnson'ın, geçmişte yazdığı bir makalede "Müslüman ülkeler İslam yüzünden batının gerisinde kaldı" yazdığı ortaya çıktı.

"İslam gelişimi engelledi"

The Guardian'ın haberine göre Johnson, The Dreom of Rome (Roma Rüyası) isimli kitabının ek bölümünde, "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadeleri yer aldı.

Ortaya çıkan makalenin ardından Britanya Müslüman Konseyi, yaptığı açıklamada "Birçok insan Johnson'ın hâlâ İslam'ın özgürlük ve ileriye giden yolu engellediğini düşünüp düşünmediğini bilmek istiyor" dedi.

"Sonra da Müslümanlar geldi" isimli makalede Johnson, Müslüman ülkelerde "burjuva sınıfının, kapitalizmin ve demokrasinin olmadığını" iddia etti ve bunun sebebinin İslam olduğunu ileri sürdü.

Makalede şu ifadeler yer alıyor: "Bizans İmparatorluğu'nun idaresindeki Konstantinopolis bin yıl boyunca öğrenmenin ışığını ayakta tuttu. Osmanlı'nın yönetiminde ise basılı yayınlar 19. yüzyılın ortalarına kadar görülmedi. Bir şey kelimenin tam anlamıyla onların yüzyıllarca geride kalmasına sebep oldu"

Johnson, daha önce Telegraph için kaleme aldığı bir köşe yazısında burka giyen kadınları "banka soyguncularına" ve "mektup kutularına" benzetmişti. 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
  1. ingiltere
  2. britanya
  3. guardian
  4. islamofobi
  5. Boris Johnson

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