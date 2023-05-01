Osmanlı toplumunu LGBT sapkınlığına hazırlıyorlar! 1 Mayıs yürüyüşünde önde Türk bayrağı arkada LGBT...
Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yapılan yürüyüşte, önde LGBT bayrağı hemen arkasında da Türk bayrağı taşındı.
CHP zihniyeti ve ortakları Türk toplumunu LGBT sapkınlığına hazırlıyor.
Bolu’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında KESK, Eğitim-Sen, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, CHP, Türkiye Komünist Partisi, Bolu Halk Evi, SES, TMMOB ve EMEP’in katılımıyla kutlama ve yürüyüş gerçekleştirildi.
Demokrasi Meydanı’nda başlayan yürüyüş, İzzet Baysal Caddesi üzerinde devam etti. Bolu Halk Evi’nin LGBT bayraklı pankartının hemen arkasında CHP İl Teşkilatı da dev Türk bayrağı ile yürüdü.