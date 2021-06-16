Osmanlı sancağına ‘bez parçası’ diyen CHP'li vekile sert tepki

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan'ın TBMM'deki basın toplantısında Osmanlı sancağına "Bez parçası" demesine tepki yağdı. Sarıaslan, elindeki fotoğrafta yer alan üç hilalli yeşil Osmanlı sancağını göstererek "Bir haftadır Ortahisar Kalesi'nde Türk bayrağı yerine bu bez parçası duruyor" ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "Bedeli yüzlerce yıllık savaşlarla ve fedakarlıklarla ödenerek bağrımıza bastığımız, başımızın üstünde ilelebet muhafaza edeceğimiz şanlı ay yıldızlı al bayrağımızı hiçbir durum ile kıyas tutmayacağımız bir hakikatimizdir. Öte yandan, ata yadigarı, üç hilal sancağı için kullanılan 'bez parçası' tanımlaması üzüntü vericidir" dedi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker ise, "Sembol olarak dahi kullanılsa bu millet bayrağı sevmiş ve bağrına basmıştır. Teröristlerin ellerindeki paçavradır. Türk'ün bayrağı tektir. Ve dünyada kimse yanına bir bayrağı daha denk tutamaz. Sürekli bir kriz arayan ve provokatörlük peşinde olan zihniyet, bu bilinci taşıyamaz ve idrak edemez" diye konuştu. MHP'li Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı da, "Bilmeyen bez parçası sanır. Yeşil renk İslam'ı 3 hilal ise imanahlak- adaleti sembolize eder" ifadesini kullandı.