  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Osmanlı padişahlarına hakaretler savurmuştu! Osman Gökçek Büyükerşen’i fena hırpaladı
Gündem

Osmanlı padişahlarına hakaretler savurmuştu! Osman Gökçek Büyükerşen’i fena hırpaladı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 14:35:00 - 2024-02-15 14:38:00

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Osmanlı padişah, şehzade ve seferleri hakkında sarf ettiği sözlere AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek tepki gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Osmanlı padişah, şehzade ve seferleri hakkında sarf ettiği sözlerine tepki geldi.

Osman Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı programda, "Bunun her yeri hoca olsa ne olur. Sen aşağılık bir adamsın. Osmanlı padişahlarımıza kadın kız aramak için sefer başlattı diyecek kadar yalan atan aşağılık bir adamsın. Osmanlı padişahlarımızın tırnağındaki pislik dahi olamayacak karakterde adamsın. Fatih Sultan Mehmet kendine kadın bulabilmek için mi İstanbul'u fethetti. Yavuz Sultan Selim Mekke'ye, Medine'ye kadar kendine kadın bulabilmek için mi mücadele verdi. Bu kadar şehit verdi. Bunlar ahlaksız adamlar. Demek ki senin beyninin arkasında bu tip düşünceler var ki sen kalkıp bunu insanlara iftira olarak atıyorsun. Kaset operasyonlarını CHP çok iyi bilir. Siz kendi geçmişinize bakın Osmanlı hakkında konuşabilecek zerre kadar hadde sahip değilsiniz. Böyle aşağılık insanların Türkiye'de belediye başkanlığı yapmasından da utanç duyuyorum" dedi.

Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e zor sorular: Kimlere hangi paralar ödendi...
Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e zor sorular: Kimlere hangi paralar ödendi...

Gündem

Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e zor sorular: Kimlere hangi paralar ödendi...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı ve CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu! Kapanışı ise Mahmut Tanal’a yaptı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı ve CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu! Kapanışı ise Mahmut Tanal’a yaptı

Gündem

Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ı ve CHP belediyeciliğini yerden yere vurdu! Kapanışı ise Mahmut Tanal’a yaptı

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi
Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi

Siyaset

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi

Osman Gökçek "CHP'li seçmeni koyun gibi görerek hareket eden bir CHP var"
Osman Gökçek “CHP'li seçmeni koyun gibi görerek hareket eden bir CHP var”

Gündem

Osman Gökçek “CHP'li seçmeni koyun gibi görerek hareket eden bir CHP var”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı
Dünya

Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı

Ukrayna'nın topraklarını işgal eden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, verdiği özel mülakatta tek pişmanlıklarını açıkladı. Putin Trum..
Ünlü isimlerden olan o oyuncu özür diledi: İslamofobik paylaşımları gündeme düştü! Çok sert tepki yağmıştı
Aktüel

Ünlü isimlerden olan o oyuncu özür diledi: İslamofobik paylaşımları gündeme düştü! Çok sert tepki yağmıştı

ABD'li oyuncu Selma Blair, İslamofobik yorumuna gelen tepkiler sonrası özür diledi. Küresel savaş kriz en dünyayı vururken bu kez ünlü oyun..
Eren Erdem paylaştı CHP'de ifşalar başladı! Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler
Siyaset

Eren Erdem paylaştı CHP'de ifşalar başladı! Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler

Koltuğunu kaybetme korkusuyla Özgür Özel'e karşı kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve partiden ihraç edileceği iddia edilen CHP e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23