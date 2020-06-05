  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesi kapılarını açtı

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesi, normalleşme süreci kapsamında kurallara uygun şekilde açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:00:08 -
Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesi kapılarını açtı

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesi, normalleşme süreci kapsamında kurallara uygun şekilde açıldı.


Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ateş ölçümü yapılıp, sosyal mesafe kuralları ile ziyaret edilebilen tarihi mekanlarda Bilecik Belediyesi rehberleri hizmet vermeye başladı. Salgın nedeniyle belirlenen kurallara uyulması için gerekli hassasiyeti gösteren görevli rehberler, gelen ziyaretçileri maske ve dezenfektan ile karşılayarak ağırladıktan sonra tarihi mekanlar hakkında bilgi veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı