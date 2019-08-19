Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat’dan Gül ve Davutoğlu’na tepki: Terör sevicilerin değil devletin yanında yer alın

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, terör bağlantılı olan HDP’li belediyelerin görevden alınmasıyla ilgili yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“HDP’li başkanlar görevini kötüye kullandılar”

HDP’li belediyelerdeki görevden almalarla ilgili yeniakit.com.tr’ye konuşan Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Millet oy verdi, hizmet bekledi bunlar görevlerini kötüye kullandılar. Göz göre göre PKK’ya hizmet etmelerine göz yumulamazdı ve devletimiz bu konuda gereğini yaptı. Kayyum atanması toplumsal vicdanı rahatlatmıştır. HDP’ye oy vermiş hizmet bekleyen seçmenin haklarını gasp ediliyorlardı ve bu gaspa daha fazla göz yumulamazdı.” şeklinde konuştu.

“Hükümetin kararını destekliyoruz”

Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı başarılı bir mücadele yürüttüğüne dikkat çeken Kadir Canpolat, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde belediye başkanları dahil olmak üzere bütün kamu görevlileri terörle mücadelede hassasiyet göstermek zorundadır. Teröre ve terör örgütlerine hangi siyasi görüşten her kim olursa olsun devlet gereğini yapmak zorundadır. İçişleri Bakanlığımızı ve hükümet yetkililerimizi bu konuda sonuna kadar destekliyoruz.”

“FETÖ ve PKK’ya destek veren diğer başkanlar da alınmalı”

Terörle bağlantılı olan HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyelerindeki görevden almaların hukukun gereği bakımından önemli bir adım olduğunu belirten Kadir Canpolat, “Ülkemizin geleceğini hedef alan hiçbir tehdidi görmezden gelemeyiz. Yapılan uygulama toplumumuzu az da olsa rahatlatmıştır. FETÖ ve PKK’ya hizmet eden diğer belediye başkanlarının da derhal görevlerinden alınmalıdır.” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasına gösterdiği tepkiyi de eleştiren Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hem Abdullah Gül ve hem de Ahmet Davutoğlu, milletimizin hassasiyetlerini iyi okuyamayan isimlerdir. Şehit yakınlarını işten çıkar, teröristlere kadro aç, bayrağımızı internet sitelerinden dahi kaldır, milletin malını teröristlere tahsis et, terör örgütünden gelen talimatları uygula, sonra da çık demokrasi diye duygu sömürüsü yap. Yok öyle dünya.”

Gül ve Davutoğlu, ne demişti?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül"Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının bu şekilde görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." dedi. Eski Başbakan Davutoğlu ise "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanlarının idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Konuya ilişkin açıklama yapan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nu da terör yandaşlarını sevindirici açıklamalar yerine devletimizin yanında yer almaya davet ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.