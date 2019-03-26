0553 313 94 23

Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri, kitapçılarda

Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun “Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

26 Mart 2019 Salı 13:26
Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri, kitapçılarda

Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun “Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun, Osmanlı Hanedanı’nı saltanat devrinde, sürgün senelerinde ve günümüzde sayılarla ifade eden kitabı Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri Timaş Yayınları etiketiyle yayımlandı.


Osmanlı Devleti, altı asır boyunca üç kıt’ada hüküm süren büyük bir devletti. Bu süre boyunca Osmanoğulları Hanedanı tarafından yönetildi. Bu kadar uzun süre, bu kadar geniş bir coğrafyaya hükmetmeyi başarmış olan bu hanedanın üyeleri ve mensupları her zaman büyük bir merak uyandırdı. Sultan V. Murad’ın torunu Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun yazdığı ve adını Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri koyduğu bu çalışma, içeriden bir bakış açısıyla Osmanlı Hanedanı’nın, özellikle, 19. ve 20. yüzyıllardaki üye ve mensupları hakkında bilinmeyen pek çok ayrıntıyı istatistik ilmiyle yoğurarak okuyucuların dikkatine sunmaktadır.


Eserde, ilk olarak Osmanlı Hanedanı’nın tarihî geçmişine değinilmiştir. Burada hilafetin tarihçesi, Osmanlı fetihleri, Osmanlı armasının tarihçesi, Osmanlı Hanedanı’nın üyeleri ve mensuplarının kimler olduğu gibi konularda ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra, padişahların doğum tarihleri ve burçları, sünnet düğünleri, kılıç kuşanmaları, lakap ve mahlasları, bağlı olduğu tarikatlar, eş ve çocuk sayıları, saltanat süreleri ve vefat nedenleri gibi okuyucuların ilgisini çekecek konulara değinilmiştir. Son bölümde ise Mart 1924’te çıkarılan kanun gereği sürgüne gönderilen ve halen yaşamakta olan Osmanlı Hanedan üyeleri ve mensupları hakkında birçok malumat bulunmaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son rakamlar açıklandı! Tehlike büyüyor
    1. Son rakamlar açıklandı! Tehlike büyüyor
    2. Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen küçükbaş..
    4. Galatasaray'da Türkiye Kupası maçı..
    5. "ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan..
    7. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4..
    8. "Atatürk olsa ana muhalefettekileri..
    9. Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim..
    10. Umre ödüllü yarışmaya büyük ilgi
    11. Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
    12. 12 saniyede 150 TL çaldı
    13. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki..
    15. Türkiye'den Arap ülkelerine çok sert..
    16. Seyir halindeki lojistik kamyonu alev..
    17. Tacikistan’ın dış ticaret hacmi geriledi
    18. Elektrikli bisikletten düşen talihsiz..
    19. Erdoğan’ın gençlik hayali kısa film oldu
    20. TFF’den Eskişehir’e teşekkür
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!