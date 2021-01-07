Osmanlı Hanedanı'nın en yaşlı üyesinden üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

Osmanlı Hanedanı'nın yaşayan en yaşlı üyesi Dündar Osmanoğlu, kan değerlerinin düşmesi nedeni ile Suriye'nin başkenti Şam'da hastaneye kaldırıldı. Hanedan tarihçisi Dr. İbrahim Pazan'ın Osmanoğlu'nun İstanbul'da yaşayan akrabalarından aldığı bilgiye göre, son zamanlarda mide problemleri yaşayan ve serumla beslenen 90 yaşındaki Osmanoğlu'nun dün kan değerlerinin normalin dışına çıktığı ve bu sebeple baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Osmanoğlu'nun İstanbul'da yaşayan ve Hanedan Ailesi'nin yaşça ikinci sıradaki büyüğü Harun Osmanoğlu sosyal medya hesabbından bir mesaj yayınlayarak, ağabeyi için Türk halkından dua istedi. Osmanoğlu mesajında, "Hanedan Ailemizin Reisi, Suriye (Şam'da) yaşayan ağabeyim Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu Efendi'nin hastaneye yattığını öğrenmiş bulunmaktayım. Dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.

Osmanoğlu'nun eşi Yüsra Hanımefendi 2017 Temmuz ayında Şam'da vefat etmişti. Çocuğu bulunmayan Osmanoğlu'na akrabaları yardım ediyordu. Hanımının vefatından sonra 2017 Ağustos'unda İstanbul'a gelen Osmanoğlu, 3 ay kadar kardeşinin evinde kalmış, tekrar Şam'a dönmüştü.