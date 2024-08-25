Osmanlı düşmanlarına sert çıkış: Haramzade misiniz?

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Osmanlı’ya yönelik düşmanlıkları sert bir dille eleştirerek, Osmanlı yönetiminin adalet anlayışını savundu. Ecdat düşmanlığı yapanların haramzade olarak bilindiğini ve bu karanlık tiplerin her daim aşağılandığını vurgulayan Bol, Osmanlı sonrası oluşan devletlerde Osmanlı'nın adil yönetiminin izlerini anlattı. Bu kişiler hakkında köklerine inilip, analiz yapılarak teşhir edilmesi gerektiğini ifade eden Bol, özetle şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde bizdeki gibi ecdat (atalar) düşmanlığı yapılmaz.

Ve dünyanın hiçbir yerinde ecdadına kötü söyleyene ve hatta sövene iyi gözle bakılmaz. Bu karanlık tipler, asıllarını inkâr ettiklerinden dolayı, haramzade olarak bilinirler ve her daim ve her yerde aşağılanırlar.

(…) Diğer tüm imparatorlar elde ettikleri gücü, insanları ezmek ve onları sömürmek için kullanmışlardır. Bu durumun tek istisnası Osmanlı yönetimidir. Nitekim Osmanlı yıkıldıktan sonra, Osmanlının topraklarında onlarca devlet (45) zuhur etti.

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Bunca devlette yaşayan tüm halkların, canları, malları, dilleri, dinleri, namus ve haysiyetleri asırlar boyunca Osmanlının adil yönetimiyle korundu.

(…)

Türk düşmanı, zalim Jivkov bile Türklerin, tarihteki adil yönetimini itiraf ederken, bizden gözüken kimi türedilerin ecdat düşmanlığını ne ile izah edebiliriz?

Bunca haramzadenin nereden çıktığı (kökleri) iyi araştırılmalı, analizi yapılıp teşhir edilmelidir."