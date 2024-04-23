  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremzedeler konutlarına kavuşmaya devam ediyor! ‘Evi gördüğümde dondum kaldım’

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması!

Irak’la işbirliği bölgeyi kalkındırır

İstanbul valiliğinden 1 Mayıs ve Taksim kararı

Evlilik ve boşanma oranlarında Batı tehlikesi! Anadolunun evlatlarına yakışmayan tablo

Ahmet Hakan, Erbakan’a o görüntüyü hatırlatıp rezil etti! Şimdi utanacak mısın Fatih Bey?

Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan Sözcü’ye kapak! Bu genelgeyi saklayanlar reddedenler gizleyenler kahrolsun

F-16'yı 400 kilometreden vuran füze Yunan uçaklarını paramparça edebilir! Romanya ve Polonya hedef olur mu?

Erdoğan’la ilgili bomba “İran” iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı

İBB tarafından gizleniyor mu? Fotoğraf sosyal medyaya sızdı! Metro çilesinde olay görüntü
Yaşam Osmanlı döneminden kalma! Deprem sonrası ortaya çıktı
Yaşam

Osmanlı döneminden kalma! Deprem sonrası ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 19:47:00 -
Osmanlı döneminden kalma! Deprem sonrası ortaya çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son günlerde meydana gelen büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen depremler sonrası, tarihi bir yapı gün yüzüne çıktı. İlçeye bağlı Buğdaylı köyünde Sulusaray Müftülüğü’ne ait eski kuran kursunun sıvaları dökülünce 1895 yılında yapıldığı belirlenen çeşme bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Bu tarihi eser bir çeşme kalıntısıdır. 1895 yılında yapılmış, Osmanlı dönemine ait. Bu çeşmemizin üzeri sıva ile kapatılmış, daha sonra yanına yeni bir çeşme yapılmış.

Deprem sonrası sıvaların dökülmesi ile birlikte arka planda çeşme ortaya çıkmış. Bu da şunu gösteriyor ki; zaman içerisinde tarihi eserlerin üzeri kapatılsa da depremle birlikte bunlar tekrar ortaya çıkabiliyor. Osmanlı döneminde yapılan, Selçuklu ve daha önceki yapılan yapılar aradan geçen yüzlerce yıla rağmen, pek çok depremi görmesine rağmen halen ayaktadır. Bu eserler çok sağlam bir şekilde yapılıyor" dedi.

Sebastapolis Antik Kenti Sulusaray’da

Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulunmuştu.

Bir tutamı bile yetiyor! İşte sivrisinekleri kovacak o yöntem!
Bir tutamı bile yetiyor! İşte sivrisinekleri kovacak o yöntem!

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir tutamı bile yetiyor! İşte sivrisinekleri kovacak o yöntem!

Doğa, tarih ve yemeğin buluştuğu rota: Kırklareli
Doğa, tarih ve yemeğin buluştuğu rota: Kırklareli

Yaşam

Doğa, tarih ve yemeğin buluştuğu rota: Kırklareli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23