Osmanlı Çileği aromasından kozmetik ürünler yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan iş adamı Vahap Akbulut kokusu, aroması ve lezzeti ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı Çileği aromasından şampuan, kolonya, sabun ve krem üretti.

Kdz. Ereğli ilçesinde doğal ürünler ve kozmetik ürünlerin satış ve üretimin yapıldığı firmanın sahibi iş adamı Vahap Akbulut, Kdz. Ereğli ilçesinde yetişen Osmanlı Çileği aromasından kozmetik ürünler elde etti. Kdz. Ereğli’yi çok sevdiğini ve yaşadığı ilçenin daha fazla tanınması için kozmetik ürünlerden oluşan hediyelik bir paket hazırlamayı düşündüğünü dile getiren Akbulut, sadece bu bölgede yetişen Osmanlı Çileği aromasından şampuan, kolonya, sabun ve krem den oluşan kozmetik ürünler yaptığını ifade etti.

Akbulut “Amacım Kdz. Ereğli’nin tanıtımına katkı sunmak”

Osmanlı Çileği aromasından elde ettiği ürünlerden kar amacı gütmediğini belirten girişimci Akbulut “Doğma büyüme Ereğliliyim. Baharatçılıktan gelen bir ailenin çocuğuyum. Doğal ürünler ve doğal kozmetik ürünleri üretimi, satışı ve aynı zamanda Türkiye çapında pazarlamasını yapmaktayız. Öncelikli hedefimiz, Kdz Ereğli kömürüyle ve çeliği ile öne çıkmış şirin bir ilçemizdir. Osmanlı Çileği ise sadece Türkiye’de yetişen aroması, tadı ve kokusuyla öne çıkan mükemmel bir meyve. Günümüzde önem verilip Osmanlı çileğimizin üretimi biraz daha arttı. Bizde Osmanlı Çileği ile alakalı ilçemiz, Ereğli’mizin tanıtımı ile alakalı ile neler yapabiliriz diye bir düşünceye kapıldık ve Osmanlı çileği ile kozmetik ürünleri üretmeye karar verdik ve bunu başardık. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olsun, Ereğli özlemi çeken gurbetçimiz olsun artık geldiklerinde sadece Osmanlı Çileği reçeline bağlı kalmaksızın, Ereğli’den hatıra kalması şeklinde içinde Osmanlı Çileği şampuanı, kremi, kolonyası ve sabun şeklinde güzel bir ürün konsepti yaptık. Devamında da Osmanlı çileği ile alakalı farklı iyi şeyler yapmaya da devam edeceğiz. Bizler artık burada yaşıyoruz Ereğli için ne yapabilirsek bizim için artık bir onur ve gururdur. Bu ürünler şimdi mesela kremimiz soft ve doğal bir kremdir. Hiçbir yan etkisi olmayan nemlendirici ve Osmanlı Çileği aromasına sahip bir krem. Şampuanımız yine saç bakımında kullanılan dökülme, kırılma ve benzeri sorunlar için ve Osmanlı çileği özü içeren hoş bir şampuan. Sabunumuz yine Hindistan cevizi esaslı kimyasal olmayan Osmanlı çileği kokusuyla özdeşleşmiş bir sabun. Kolonyamız ise keza Osmanlı Çileği ekstrektı kullanılarak Ereğli havası teneffüs ettiren, Ereğli’yi Türkiye’ye dünyaya tanıtmayı amaçlayan kozmetik ürünlerimiz. Ürünle alakalı maddi bir beklentimiz yok. Bu seti 49.00 TL’ye satıyoruz. Ereğli’miz tanınsın yani Ereğli tanınırsa bizler tanınırız. Ereğli göç almaya başlarsa, üretim olursa burada ki refah seviyesi yükselir, hep beraber mutlu oluruz. Şuanda bizim bir ticari kaygımız yok. Sizlerde hak verirsiniz ki bu setin fiyatı zaten maliyet fiyatıdır” dedi.

“Yılda 600-700 bin dolarlık ihracat yapıyoruz”

Firma olarak yaklaşık 3 bin çeşit ürün yaptıklarını ve bu ürünlerin 100-120 çeşidini ağırlıklı Arap ülkeleri olmak üzere ihraç ettiklerini belirten Akbulut, hedeflerinin bu rakamları daha yukarılara çekerek ülkemize döviz kazandırmak olduğunu anlattı. Akbulut konuşmasında şu sözlere yer verdi; “VHP Bitkisel ürünler ve Furkan Doğal ürünler olarak yaklaşık 3 bin çeşit ürün üretmekteyiz. Piyasaya fason da yapmaktayız. İhracat olarak yüzde 10 kalem civarı, yıllık 100 olur, 120 olur değişir yani. Yaklaşıkta 600-700 bin dolarlık ihracat yapıyoruz. Hedefimiz büyük ama nasip. Arap ülkelerine daha çok nadiren de Hollanda, Almanya, Belçika ama Ürdün, Fas, Tunus, Cezayir, Irak’a ihraç ediyoruz. Bu arada Irak’ın her tarafında savaş yok bilinsin isterim. Suriye orası da dahil ürün satıyoruz.”