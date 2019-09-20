Osmanlı barışını yeniden tesis etmeliyiz!

Edirne

Türk Tarih Kurumu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen 7. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde başladı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Babacan, sempozyum başkanı olarak açılışta yaptığı konuşmada, "Balkanlar'daki Osmanlı barışını yani 'Pax Ottomana'yı yeniden tesis etmek niyetindeyiz. Bu yılki sempozyumda 'Balkanlar'dan Anadolu'ya göç' temasını işliyoruz. Sempozyumlarımıza Avrupa'dan, Balkanlar'dan ve Türkiye'den çok sayıda akademisyen katılıyor ve Osmanlı tarihi derinlenmesine araştırılıyor" şeklinde konuştu. Sempozyum, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek.