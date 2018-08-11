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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anız yangınında 400 dönüm ekili alan kül oldu

Kadirli ilçesinde tarlada yakılan anız yangını, henüz hasat edilmemiş mısırlara sıçradı. Olayda 400 dönümlük alandaki mısır ürünü yandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:30
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anız yangınında 400 dönüm ekili alan kül oldu

İlçeye bağlı Akköprü, Çaygeçit köyleri ile Kozan ilçesine bağlı Hacılar Beldesi arasında kalan hasat edilmiş mısır arazilerinde başlayan anız yangını, kontrol edilmeyince rüzgarın da etkisiyle henüz hasat edilmemiş mısır ekili arazilere sıçradı. Yangın Hacılar Beldesi, Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köylerinde bulunan hasat edilmemiş mısır ekili alanlara da yayıldı.

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İhbar üzerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kadirli İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Arazözler karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası 400 dönümlük mısır ekili alan yanarak kül oldu.

Öte yandan, Kadirli ilçesine bağlı Coşkunlar köyünde anız yangını bir eve sıçradı. Yanan eve ihbar üzerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:30
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