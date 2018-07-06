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Osmaniye'deki saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi

Osmaniye'de Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un öldüğü, Başkan Devrim Murat Aksoy'un da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 16'ya çıktı.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:00
Osmaniye'deki saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi

TSO binasındaki silahlı saldırıyla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, zanlılarla bağlantılı olma ihtimaliyle 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Osmaniye'de 3 Temmuz'da TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silah saldırıda MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı. Kaçan zanlı ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 13:00
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