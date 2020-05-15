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Osmaniye'de yaralı bulunan tepeli guguk kuşu tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:44:16 -
Osmaniye'de yaralı bulunan tepeli guguk kuşu tedaviye alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaralı olarak bulunan tepeli guguk kuşu tedavi altına alındı.

İrfanlı Mahallesi'nde yerde uçamayan bir kuş gören vatandaşlar, hayvanın yaralı olduğunu görünce belediyeye haber verdi.

Bölgeye yönlendirilen veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Hayvanın Türkiye'de ender görülen tepeli guguk kuşu olduğu, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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