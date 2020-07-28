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Aktüel

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 38 şüpheliden 11'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 19:59:48 -
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 38 şüpheliden 11'i tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 16-27 Temmuz tarihlerinde bir dizi operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 116,84 gram eroin, 483,69 gram metamfetamin, 198,26 gram sentetik uyuşturucu, 33 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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