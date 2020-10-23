  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
Aktüel

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:50:03 -
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 138,56 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram esrar, eroin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar
Dünya

Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden, son kez TV ekranında karşı k..
AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı
Gündem

AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı

AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritasını yayınladı. Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay