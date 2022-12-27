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Yerel Osmaniye’de traktör 25 metrelik uçuruma düştü: 1 ölü
Yerel

Osmaniye’de traktör 25 metrelik uçuruma düştü: 1 ölü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde zeytin bahçesinde traktörüyle ilaçlama yapan kişi aracıyla 25 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Traktörün uçuruma düşmesi sonucunda yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:59:00 -
Osmaniye’de traktör 25 metrelik uçuruma düştü: 1 ölü

 Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde zeytin bahçesinde traktörüyle ilaçlama yapan kişi aracıyla 25 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Traktörün uçuruma düşmesi sonucunda yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Oluklu Çunur Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zeytin bahçesinde ilaçlama yapan Mutafa Kötüg'ün (29) kullandığı 33 N 3419 plakalı traktör, 25 metrelik uçuruma düştü. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Kötüg’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Mustafa Kötüg, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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