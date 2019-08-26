Osmaniye’de torbacı operasyonu: 14 gözaltı Osmaniye’de son bir hafta içerisinde ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de son bir hafta içerisinde ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 - 26 Ağustos tarihleri arasında, narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında "yakalama emri" bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise 271,25 gram esrar maddesi, 1,08 gram eroin, 5,27 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 59 kök kenevir bitkisi, 347 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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