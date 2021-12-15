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Yerel Osmaniye'de terör örgütü üyesi gözaltına alındı
Yerel

Osmaniye'de terör örgütü üyesi gözaltına alındı

DEAŞ faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında yakalanan şüphelinin evinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 13:21:00 -
Osmaniye'de terör örgütü üyesi gözaltına alındı

Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, yabancı uyruklu bir şahsın Suriye’de bulunduğu süre içerisinde örgütün içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli H.K.’nin kaldığı adres belirlenip operasyon düzenlendi.

Adliyeye sevk edildi

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

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