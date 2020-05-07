Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 83 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine C.K. idaresindeki otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada torpidoya gizlenmiş 1 kilo 83 gram eroin, 21,83 gram sentetik uyuşturucu ve 3,89 gram esrar ele geçirildi, otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan ikisi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen C.K. tutuklandı.