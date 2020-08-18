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Aktüel Osmaniye'de sokak düğünlerine Kovid-19 kısıtlaması
Aktüel

Osmaniye'de sokak düğünlerine Kovid-19 kısıtlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:01:09 -
Osmaniye'de sokak düğünlerine Kovid-19 kısıtlaması

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokak düğünlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekanlarda bulaştığı belirtildi.

Bu kapsamda düğün ve nikah sahibi vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması, gündüz sokak ve köy düğünlerinin en fazla 3 saatte sonlandırılması, akşam sokak ve köy düğünlerin ise en fazla 2 saatte sonlandırılması, bu düğünlerde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



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