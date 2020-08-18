Osmaniye'de seyir halindeki saman yüklü kamyonette yangın
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kadirli-Erdoğdu köyü yolunda saman balyası taşıyan Yakup Murtçu yönetimindeki 01 CBN 82 plakalı kamyonetin kasasından duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede aracı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.