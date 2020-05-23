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Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın

Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:59:34 -
Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sac metal üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye-Gaziantep kara yolu üzerindeki sac metal üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisteki yanıcı maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına, Osman Belediyesi ekipleri yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman işletmesine bağlı ekiplerden takviye istendi.

Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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