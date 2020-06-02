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Aktüel

Osmaniye'de park halinde freni boşalan vincin çarptığı kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:59:04 -
Osmaniye'de park halinde freni boşalan vincin çarptığı kadın yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, park halindeyken freni boşalan vincin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki 80 DU 228 plakalı vinç, Refik Cesur Bulvarı'nda freninin boşalması nedeniyle hareket etti.

Caddede ilerleyen vinç önce kaldırımda yürüyen Fatma Sedef'e, ardından bir iş yeri ve otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Sedef, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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