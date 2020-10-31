Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ABY 437 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye Kadirli kara yolu Cevdetiye belde kavşağında Serkan Avcı (36) idaresindeki 80 GU 882 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilin sürücüsü Serkan Avcı kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Avcı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.