  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:48:06 -
Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ABY 437 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye Kadirli kara yolu Cevdetiye belde kavşağında Serkan Avcı (36) idaresindeki 80 GU 882 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Serkan Avcı kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Avcı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, ..
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay