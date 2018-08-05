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Osmaniye'de otomobil canlı yayın yapan gençlerin üzerine düşüyordu

Osmaniye Kadirli’de virajı alamayan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde sosyal medyadan canlı yayın yapan iki genç ölümden döndü.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:58
Osmaniye'de otomobil canlı yayın yapan gençlerin üzerine düşüyordu

Osmaniye’de, Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş mevkisinde seyir halinde olan Oktay Atıcı’nın kullandığı 01 AFP 07 plakalı otomobil virajı alamayarak yoldan çıkarak 40 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanıp alt sokağın ortasına düştü.

Otomobilin düştüğü yerin hemen altında Instagram’dan canlı yayın yapan Deniz Karahan ve Ahmetcan Dığrak adlı arkadaşlar, otomobilin uçurumdan yuvarlanarak indiğini gördüler.

İki genç, canlı yayını keserek araçtakilerin yardımına koştu. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

"Kapıyı açtık, şoförü içeriden çıkardık"

Neredeyse otomobilin üzerlerine düşeceğini söyleyen Deniz Karahan, “Biz olay yerinde canlı yayın yapıyorduk, evimize gidiyorduk. Önümüzde 5-6 metre vardı. Canlı yayında kazayı ucuz atlattık. Geri geri kaçtık. Kaza yapan otomobilin hemen yanına koştuk şoförü çıkarmaya çalıştık. Sonra arkadaşım da yardım etti, kapıyı açtık, şoförü içeriden çıkardık” dedi.

Ahmetcan Dığrak ise, “Arkadaşım canlı yayında beni çekiyordu. Ben önden gidiyordum. Yukarı doğru kafamı çevirince bir otomobilin tam üzerimize geldiğini gördüm. Biraz daha ilerleseydim ben de kazazede olabilirdim. Şoförü içeriden çıkardım ‘bir şeyin var mı’ dedim durumu iyiydi ‘yok’ dedi, sonra polis, ambulans geldi” şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:58
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