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Osmaniye'de misafirliğe gittiği evde 5'inci kattan ölüme atladı

Kadirli ilçesinde, 2 çocuk annesi Seda A. (24), komşusunun 5'inci kattaki dairesinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:36
Osmaniye'de misafirliğe gittiği evde 5'inci kattan ölüme atladı

Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Kadirli Sitesi'nde oturan, 2 çocuk sahibi Seda A., yan apartmandaki komşusuna misafirliğe gitti.

5'inci katta bulunan evdeki komşularının yanında bir süre oturan Seda A., iddiaya göre, intihar edeceğini söyleyerek, balkona çıktı. 2 ve 6 yaşındaki çocuklarının evin içinde tutulmasını isteyen Seda A.'yı ikna edemeyen komşuları, polise ve itfaiyeye haber verdi. Apartmanın önüne itfaiyenin geldiğini gören Seda A., 5'inci kattan atladı.

Beton zemine çakılıp, ağır yaralanan Seda A., sağlık görevlilerince ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seda A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seda A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:36
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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