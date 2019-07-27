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Osmaniye’de kurban fiyatları belirlendi

Osmaniye’dekurbanlık koyun, keçi, dana ve düvenin kilogram fiyatı belirlendi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
Osmaniye’de kurban fiyatları belirlendi

Osmaniye’dekurbanlık koyun, keçi, dana ve düvenin kilogram fiyatı belirlendi.


Osmaniye Esnaf Sanatkar Odalar Birliği Başkanı Murat Yalçın’ın komisyon başkanlığında yapılan toplantı birlik hizmet binasında gerçekleştirildi.


Komisyonda Osmaniye Belediyesi Temsilen İbrahim Boran, Osmaniye Ticaret ve Sanayi odasını Temsilen Mustafa Coşkun,Osmaniye Ticaret Borsasını Temsilen Musa İlker Çenet,İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü Temsilen Yusuf Göktaş,Osmaniye Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliğini Temsilen Mustafa Saygılı, Osmaniye Kasap Esnafı İsmet Yeşiltepe, Üreticiler Adına Melikşah Çenet ile İsmail Demirtaş katıldı.


Osmaniye Esnaf Sanatkar Odalar Birliği Başkanı Murat Yalçın’ın başkanlığında toplanan kurbanlık fiyat belirleme komisyonu kıran kırana pazarlık yapıldığını açıklayarak, “Bilindiği üzere 11 Ağustos Pazar günü mübarek kurban bayramın kutlayacağız. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını ilgili kurum ve üreticilerimizle bir araya gelerek belirledik. Bu yıl geçen yıllara göre belirlenen yöntemine farklılık olarak ırklara göre fiyatlandırma yapıldı.Kurbanlık satış kilogram fiyatları Sarıbaş Koyun ve Merinos Koyun’nun kilogramı 24, Mor ve Kangal Koyunun kilogram fiyatı 23 TL olarak belirlendi.Keçi’nin kilogram fiyatı 24 TL belirlenirken Büyükbaş erkek dananın kilogram fiyatı 20, Büyükbaş Dişi Sığır’ın kilo gram fiyatı ise 18 TL olarak belirlendi” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
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