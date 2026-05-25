Osmaniye'de korkutan sarsıntı! Yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Osmaniye merkezli 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenirken, depremle birlikte vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
İlk belirlemelere göre can veya mal kaybının yaşanmadığı deprem sonrası, saha tarama çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları panik yapmamaları ve olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.