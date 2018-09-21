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Osmaniye'de kimliğini değiştirmeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Kadirli ilçesinde yaşayan Adem Kabaca, nüfus cüzdanını değiştirmek için gittiği Kadirli Nüfus Müdürlüğünde parmak izinin başka birinin parmak iziyle aynı olduğu gerekçesiyle nüfus cüzdanının iptal edildiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

21 Eylül 2018 Cuma 10:50
Osmaniye'de kimliğini değiştirmeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Adem Kabaca, hem nüfus cüzdanını değiştirmek, hem de pasaport almak için 1 ay önce Kadirli Nüfus Müdürlüğüne başvurdu. İşlemlerini yapan ve parmak izi de veren gence geçici kimlik kartı verilip 15 gün içerisinde de yeni kimlik kartının adresine geleceği söylendi.

PARMAK İZLERİ AYNI ÇIKTI

Aradan geçen 1 ay süre zarfında yeni kimlik kartı gelmeyen Adem Kabaca durumu sormak için tekrar Kadirli Nüfus Müdürlüğüne gitti. Nüfus müdürlüğü yetkilisi Kabaca’ya kendisinden alınan parmak izinin bir başkasına ait parmak iziyle birebir aynı çıktığını, dolayısıyla sistemin de aynı parmak iziyle ikinci bir kişiye nüfus cüzdanı vermeye olanak tanımadığını, muhtemelen biyometrik bir hatanın olduğunu söyledi.

'BANKAYA GİDİYORUM PARAMI ALAMIYORUM'

Aldığı bu cevap karşısında şok olan Adem Kabaca ise yapılan bu hatanın düzeltilmesini bekliyor. 28 yaşındaki genç nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik numarası olmadığı için ise hiçbir işlem yapamıyor. 1 ay içinde çalmadık kapı bırakmayan Adem Kabaca, “Bankaya gidiyorum, paramı çekemiyorum, kargom geliyor kargomu alamıyorum. Hastaneye gidemiyorum. İş bulmuştum yurt dışına gidecektim, kimliğim ve T.C. kimlik numaram olmadığı için gidemiyorum. Bana nüfus müdürlüğünde bunun muhtemelen biyometrik bir hata olduğu söylendi.

Benim parmak izimle aynı çıkan kişinin de kimliği iptal edilmiş. Kim olduğu bilgisini bana vermediler. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk. Ben bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Her iki kişiye ait kimliklerin iptal edildiği, konunun çözüme kavuşturulması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi verildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 10:50
  1. OSMANİYE
  2. ADEM KABACA
  3. NÜFUS CÜZDANI
  4. KİMLİK
  5. PARMAK İZİ

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