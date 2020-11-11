Osmaniye'de kargo kamyonunun kasasında 135 kilogram esrar ele geçirildi
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında yapılan aramada 135 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine R.D nin kullandığı bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramada kamyon kasasının tavanına gizlenmiş halde 135 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü R.D gözaltına alındı.