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Osmaniye'de kalp krizi geçiren 23 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

01 Mayıs 2018 Salı 10:58
Osmaniye'de kalp krizi geçiren 23 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Esenevler Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Muharrem Kalay, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalay’ın cenazesi Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:58
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