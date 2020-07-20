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Aktüel

Osmaniye'de iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:23:35 -
Osmaniye'de iş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki mutfak cihazları alım satımı yapan iş yerinde bulunan Tahsin D. (56), Caner Ö, Yakup E. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanındaki tabancayla 3 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kavgada yaralan Tahsin D, Caner Ö. ve Yakup E, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Tahsin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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