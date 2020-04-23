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Aktüel

Osmaniye'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Osmaniye’de inşaattan düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.

2020-04-23 19:20:00 -
Osmaniye'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Hösem Elturku (30) Alibeyli Mahallesi'ndeki inşaatın 10. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Elturku'nun öldüğünü belirledi.

Elturku'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elturku’nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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