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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, yangın çıktı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:02
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Osmaniye-Adana D400 karayolunun 18'inci kilometresindeki Dağıstan Mahallesi'nde bulunan hurda biriktirme ve işleme sahasında çıktı.

Alevler bir anda çevreye yayılırken yangına Osmaniye, Toprakkale, Adana ve Ceyhan'dan gelen itfaiye ekipleri karadan, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip ederken, jandarma ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:02
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