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Aktüel

Osmaniye'de ev ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:22:55 -
Osmaniye'de ev ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ev, iş yeri ve apartman deposundan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı cezaevine gönderildi, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ocak ve mayıs aylarında evden televizyon, iş yeri deposundan 18'er kilogramlık paketlerde 21 zeytinyağı ve apartman deposundan klima ile bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının 13 hırsızlıktan kaydı bulunan Ş.Ö. (29) olduğunu tespit eden ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Ş.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, zeytinyağı ve televizyon çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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