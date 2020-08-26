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Yerel Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptırdı
Yerel

Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptırdı

Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptıran 12 yaşındaki çocuğun yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:58:00 -
Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptırdı

Osmaniye’de salça makinesi kazası meydana geldi.

Elini salça makinesine kaptıran çocuk yaralandı. Hastanede yapılan müdahaleyle eli makineden çıkarılan çocuğun tedavi altına alındığı bildirildi.

Olay nasıl gelişti?

Gebeli Mahallesinde 12 yaşındaki Bünyamin Soydan, salçalık biber çekmek isterken sağ elini elini makinenin merdanesine kaptırdı. Yaşanan kaza sonrası sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen elini makineden çıkartamadığı Soydan, makineyle hastaneye götürüldü.

Osmaniye Devlet Hastanesine götürülen çocuğun elini itfaiye ekipleri çıkardı.

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