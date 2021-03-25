Osmaniye'de elektrikli bisiklet hırsızlığı
Osmaniye'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye'de elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem A'ya ait elektrikli bisikletin park edildiği yerden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araştırmaları sonucu çalınan elektrikli bisikleti bulup sahibine teslim etti.
Hırsızlık zanlısını yakalamak için polisin çalışması sürüyor.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde elektrikli bisikletin yanına yaklaşan şüphelinin çevreyi gözetlemesi ve daha sonra bisikleti iterek uzaklaşması yer alıyor.