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Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:33:31 -
Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, otoyolda devrilen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay Aydoğan (49) idaresindeki 27 VK 423 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Taşoluk Tüneli mevkisinde bariyere çarpıp devrildi.

Kazada, aynı aileden Doğa (13) ve Duru Aydoğan (9) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile yolculardan Bilge Aydoğan (47), C.A. (17) ve İ.A. (21) ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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