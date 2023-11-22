Osmaniye’de depremzede esnaf konteyner çarşılarda hizmet vermeyi sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de çok sayıda iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu. Osmaniye merkezdeki esnafın yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için ise Rahime Hatun Parkı'nın üst tarafında, konteyner iş yerleri kurulumları yapılıp esnafa teslim edildi.

Osmaniye’de 17 yıldır berberlik yapan Çağlar Sarı, “Dükkanımız çarşı merkezinde belediye pasajındaydı, iş yerimiz yıkıldıktan sonra Rahime Hatun Meydanı konteyner çarşıda hizmet veriyoruz. Eski işlerimiz burada fazla olmuyor insan sirkülasyonunun az olmasından kaynaklı ama çok şükür ekmeğimizi kazanıyoruz” dedi.

Yeni kurulan konteyner çarşıda ev tekstil ve çeyiz işi yapan Meryem Yılmaz, “Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Depremde iş yerimle beraber eşyalarımız da enkaz altında kaldı. Kurtarabildiğimizi getirdik yeniden ayakta durmaya çalışıyoruz. Rahime Hatun Meydanı'nda konteyner çarşıya geldik eski işlerimiz yok burada ama kira ve su ödemiyoruz, elektrik faturamızı ödüyoruz. Yetkililerden buranın tanıtılması için destek bekliyoruz” diye konuştu.

Daha önce 7 personelle hizmet verdiğini, depremden sonra bu sayının 2'ye düştüğünü söyleyen Ahmet Karabacak, “20 yıldır Osmaniye’de döner işletmeciliği yapmaktayım deprem sonrası insanlara hizmet veremedik sağ olsun devletimiz bize bir imkân sağladı ve kendi imkânlarımızla bu konteyner kente yerleştik. Biraz iş kaybımız olmasına rağmen idare etmeye kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. 7 kişilik personelimiz vardı 2 kişiye düştük bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Burada kira ve su faturası ödemiyoruz ama burada eski işlerimizin yarısı yok müşteri kaybımız çok o yüzden sıkıntı yaşıyoruz burada insan sirkülasyonu olmadığı için iş kaybı ister istemez oluyor. Daha iyi hizmet verebilmek için buraların daha canlı olması gerekiyor. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek için buranın bir tanıtımının ve hareketlenmesini bekliyoruz yetkililerden bunla ilgili bir çalışma yaparlarsa bizi çok mutlu ederler” ifadelerini kullandı.

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