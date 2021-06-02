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Gündem Osmaniye'de depremin büyüklüğü kaç? Osmaniye deprem son dakika
Gündem

Osmaniye'de depremin büyüklüğü kaç? Osmaniye deprem son dakika

Son dakika deprem haberlerine göre, Kandilli Rasathanesi Osmaniye’de deprem olduğunu duyurdu. Osmaniye’de meydana gelen son deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, Osmaniye depremin büyüklüğü de sorgulanıyor. Peki Osmaniye'de depremin büyüklüğü kaç?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 09:31:00 - 2021-06-02 09:32:14
Osmaniye'de depremin büyüklüğü kaç? Osmaniye deprem son dakika

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde paylaşılan bilgide, 6,3 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Yoğunoluk - Kadirli olduğu tespit edildi. 

 

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