Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.05 Temmuz 2019 Cuma 11:58
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.
YORUM YAZ