Osmaniye'de DEAŞ operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.

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