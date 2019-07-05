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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:58
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:58
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri
  2. DEAŞ
  3. Osmaniye
  4. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
  5. sağlık kontrolü
  6. savcılık kararı
  7. Adliye

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