Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
Operasyonda, Suriye'de bulundukları süre içerisinde terör örgütünde faaliyet gösteren 3 şüpheli yakalandı
ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Osmaniye'de DEAŞ mensubu 3 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, yılbaşı öncesi sansasyonel eylemlerin önlenmesi amacıyla il genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütünde faaliyet göstermiş 3 şüpheli yakalanmıştır."
Paylaşımda operasyonun görüntülerine de yer verildi.