  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ahmet Hakan’dan CHP’li başkana yaylım ateşi: Dünyanın en izansız insanı "İşçi açken Phuket’te sobelendi!"

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul'da yarın okullar tatil mi 2 Ocak Cuma?

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Ses kayıtları sızdı! Esed kalıntılardan Siyonistlerle dirsek teması
Yerel Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 terörist paketlendi
Yerel

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 terörist paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 terörist paketlendi

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Osmaniye merkez ilçede DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.E. (36) isimli şüpheli, ikametinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aylar sonra piyasaya sürüldü! Terör örgütü DEAŞ neden yok olmadı?
Aylar sonra piyasaya sürüldü! Terör örgütü DEAŞ neden yok olmadı?

Gündem

Aylar sonra piyasaya sürüldü! Terör örgütü DEAŞ neden yok olmadı?

Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler
Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler

Gündem

Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Yerel

Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor
DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

Gündem

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23