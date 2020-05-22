  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Ekonomi

Osmaniye’de buğday hasadı başladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde buğday hasadı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:46:12 -
Osmaniye’de buğday hasadı başladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde buğday hasadı başladı. Buğdayda ilk hasatta rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.


400 bin dönüm tarım arazisi olan Kadirli ilçesinde bu yıl 60 bin dönüme yakın alanda buğday ekimi yapıldı. Her yıl mayıs ayının ortalarında hasadı yapılan buğday bu yıl bir hafta gecikti. Hasatta rekolte dekara ortalama 550-600 kilogram buğday elde edildi. Rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.


Buğday hasadının bu yıl güzel geçtiğini belirten çiftçi Fuat Kesme, “Hasada başladık. Bu yıl rekolte yüksek, verimden memnunun. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.


Buğday hasadının başladığını belirten çiftçi Yunus Üstünel ise “Kadirli’de buğday hasadı başladı. Dönüme ortalama 500 kilo buğday aldık. Verim fena değil güzel” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı