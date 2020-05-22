Osmaniye’de buğday hasadı başladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde buğday hasadı başladı. Buğdayda ilk hasatta rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.

400 bin dönüm tarım arazisi olan Kadirli ilçesinde bu yıl 60 bin dönüme yakın alanda buğday ekimi yapıldı. Her yıl mayıs ayının ortalarında hasadı yapılan buğday bu yıl bir hafta gecikti. Hasatta rekolte dekara ortalama 550-600 kilogram buğday elde edildi. Rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.

Buğday hasadının bu yıl güzel geçtiğini belirten çiftçi Fuat Kesme, “Hasada başladık. Bu yıl rekolte yüksek, verimden memnunun. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Buğday hasadının başladığını belirten çiftçi Yunus Üstünel ise “Kadirli’de buğday hasadı başladı. Dönüme ortalama 500 kilo buğday aldık. Verim fena değil güzel” dedi.