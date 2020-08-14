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Aktüel

Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:52:19 -
Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince bugünden itibaren mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.


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